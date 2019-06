Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Nauweg, 13.6.2019, 18:00 Uhr Verkehrsunfallflucht

Am 13.6.2019, gegen 18.00 Uhr ereignete sich in Landau, Nauweg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Ein Fahrschulfahrzeug befand sich in einem Einparkvorgang, als ein Pkw an dem einparkenden Fahrschulfahrzeug vorbeigefahren ist. Es kam in der Engstelle mit einem entgegenkommenden Pkw zu einer Berührung der Spiegel beider Pkw. Hierbei wurde ein Außenspiegel beschädigt. Ein beteiligter Pkw fuhr, ohne anzuhalten weiter. Aufgrund des bekannten Kennzeichens des wegfahrenden Pkw wurde der verantwortliche Fahrzeugführer an der Halteradresse angetroffen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1200.--EUR. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

