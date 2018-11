POL-PPWP: LKW flüchtet nach Verkehrsunfall

Kaiserlautern (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag um 15.15 Uhr auf der Mainzer Straße, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Die 25-jährige Fahrerin eines VW Caddy parkte in der Mainzer Straße am rechten Fahrbahnrad. Von dort fuhr sie ordnungsgemäß in den fließenden Verkehr ein. Zur gleichen Zeit war ein Lkw auf dem linken Fahrstreifen der Mainzer Straße unterwegs. Als sich die 25-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen befand, wechselte der Lkw-Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen und stieß dort mit dem VW zusammen. Ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Lkw-Fahrer weiter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |gi

