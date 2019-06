Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Fre.) In der Zeit vom 24.06.19, 08:20 Uhr - 12:25 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug den am rechten Fahrbahnrand in der Gutenbergstraße geparkten PKW Renault. Beim seitlichen Vorbeifahren wurde der Fahrerspiegel touchiert. Schadenshöhe: ca. 400,-Eurro. Der geschädigte Fahrzeughalter ist in Sarstedt wohnhaft. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

