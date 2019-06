Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch ins Beratungs- und Betreuungsbüro der Lebenshilfe

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht vom 22.06.2019 zum 23.06.2019 ereignete sich ein Einbruch in die Räumlichkeiten der Lebenshilfe in der Ehrlicherstraße. Dabei erbeuteten bisher unbekannte Täter einen Tresor.

Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Einbruch in der Nacht zu Sonntag zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr. Die betroffenen Räumlichkeiten befinden sich in einem Hochhaus in der Ehrlicherstraße. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang in das Gebäude, indem sie eine Nebeneingangstür zum Treppenhaus aufbrachen. Anschließend öffneten sie gewaltsam die Eingangstür der Lebenshilfe. Im Inneren suchten sie dann nach Diebesgut. Dabei wurden Behältnisse zum Teil mit Gewalt geöffnet und durchwühlt. Dabei fiel den Tätern ein Tresor in die Hände, den sie mitnahmen. Die genaue Schadenshöhe kann momentan nicht beziffert werden.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch eventuell Beobachtungen gemacht haben sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

