Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Eigentümer von Schuhen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Anfang Juni ereignete sich in einem Hildesheimer Krankenhaus ein Diebstahl, bei dem zwei Paar Turnschuhe entwendet worden sind. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger aus Hildesheim ermittelt werden.

Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung, gelang es den zuständigen Beamten neben den entwendeten Turnschuhen noch zwölf weitere Schuhpaare aufzufinden und sicherzustellen, die höchstwahrscheinlich ebenfalls aus Diebstählen stammen. Diese zwölf Paare konnten bisher keinen Geschädigten zugeordnet werden.

Aus diesem Grund wenden sich die Ermittler mit einem Foto der betreffenden Schuhe an die Öffentlichkeit, mit der Frage, ob jemand seine entwendeten Schuhe wiedererkennt. An dem Paar, welches unten links abgebildet ist befindet sich ein individuelles Merkmal. Auf diesen Schuhen wurde seitlich der Name "Lotte" handschriftlich angebracht.

Wer auf dem Bild seine gestohlenen Schuhe wiedererkennen sollte, wird gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

