POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 30.08.2019

Leer - Unfallbeteiligter unter Einfluss berauschender Mittel

Leer - Ein 20-jähriger Moormerländer verursachte am gestrigen Abend gegen 22:35 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem drei Frauen leichte Verletzungen erlitten. Der 20-Jährige stand dabei womöglich unter Drogeneinfluss. Der junge Fahrer war mit seinem PKW Mercedes von der Heisfelder Straße in den Strohhut abgebogen. An der Kreuzung zur Augustenstraße musste er zunächst vor der Lichtzeichenanlage warten. Vor dem PKW des 20-Jährigen befanden sich die drei Frauen, die 62-jährige Fahrerin aus Leer und zwei Mitfahrerinnen, 39 und 63 Jahre alt, in einem VW Passat. Als die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht umschaltete, fuhren die Beteiligten mit ihren Fahrzeugen geradeaus in Richtung des Stadtrings weiter. Aufgrund eines Rettungswagens, der unter Nutzung von Sonderrechten aus der Augustenstraße kommend in die Kreuzung einfuhr, bremste die 62-Jährige ihr Fahrzeug ab. Der 20-Jährige schaffte es nicht rechtzeitig, seinen PKW abzubremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Die drei Frauen erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Erstversorgung war nicht notwendig. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt. Bei der Unfallaufnahme erhielten die Beamten Verdachtsmomente auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung des 20-Jährigen. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,21 Promille. Im Innenraum seines Fahrzeugs fanden die Beamten an einer Dokumentenmappe Anhaftungen einer weißen Substanz. Ein Schnelltest zeigte, dass es sich hierbei um Amphetamin handelte. Aufgrund des Verdachts einer Drogenbeeinflussung veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Bunde/ A31 - Verkehrsunfälle auf der Autobahn 31

Bunde/ A 31 - Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag gegen 15:05 Uhr auf der A 31 in Fahrtrichtung Bottrop zwischen der Anschlussstelle Weener und dem Dreieck Bunde ereignete, erlitten zwei Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Leer leichte Verletzungen. Die Männer befanden sich mit einem Sicherungsfahrzeug, einem VW Transporter, und einer angehängten Vorwarntafel auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Der 37-jährige Fahrer eines Sattelzuges bemerkte das Fahrzeuggespann der Autobahnmeisterei. Weil der Sattelzugführer aus Hagen vermutete, dass Personen aus dem Sicherungsfahrzeug aussteigen könnten, lenkte er den Sattelzug nach links, um zusätzlichen Abstand zu gewinnen. Womöglich scherte dabei der Sattelauflieger, der mit einer Mitlenkachse ausgestattet ist, nach rechts aus und stieß gegen das Gespann der Autobahnmeisterei. Die beiden im Sicherungsfahrzeug sitzenden Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen. Eine medizinische Erstversorgung war nicht erforderlich. Der 37-Jährige Hagener blieb unverletzt. Das Gespann der Autobahnmeisterei wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Um dessen Bergung kümmerte sich die Autobahnmeisterei eigenständig. Der Sattelzug wurde ebenfalls beschädigt, war jedoch noch fahrbereit. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn eingerichtet.

Ein weiterer Verkehrsunfall hatte sich etwa eine Stunde zuvor auf der Gegenfahrbahn in Höhe des Dreiecks Bunde ereignet. Eine 46-jährige Frau aus Rhede befand sich mit ihrem VW Golf auf dem Überholfahrstreifen, als ein 53-jähriger Mann aus Greven mit seinem Ford Kuga und mitgeführtem Wohnwagen vom Hauptfahrtstreifen auf den Überholfahrstreifen wechselte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Gespann. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Alle Fahrzeuge kamen erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit zum Stillstand. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um deren Bergung.

Jemgum - Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Jemgum - Ein 18-jähriger Bunder ist heute Morgen gegen 07:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit seinem Leichtkraftrad schwer verletzt worden. Der junge Mann war auf der Straße Holtgaste in Richtung Soltborg unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der Mann durchbrach mit seinem Fahrzeug ein hölzernes Brückengeländer und geriet in das Holtgaster Tief. Der 18-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Wasser retten. Ein Verkehrsteilnehmer, der auf die Situation zukam, leistete dem Mann Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der Rettungsdienst brachte den Verunfallten mit schweren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 08:05 Uhr und 16:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Caddy, der in einer Parkbucht in der Straße Kupenwarf geparkt war. An dem VW waren Schäden an der hinteren Stoßstange entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

