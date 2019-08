Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Erfolgreiche Verkehrskontrolle: Grenzüberschreitendes Polizeiteam Bad Nieuweschans deckt zahlreiche Straftaten auf ++

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

Bunde - Eine gute Spürnase bewiesen Beamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) Bad Nieuweschans gestern Nachmittag gegen 14:30 Uhr bei der Kontrolle eines 24-jährigen Serben, einer 34-jährigen Bosnierin und eines 25-jährigen Niederländers in der Straße Am Katjedeep. Das Trio war mit einem PKW mit serbischer Zulassung und mitgeführtem Anhänger in Richtung Groningen unterwegs. Die Beamten mussten feststellen, dass für das Fahrzeuggespann keine Versicherung bestand. An dem Anhänger waren keine Kennzeichen angebracht. Für diesen Bestand keine Zulassung.

Als die Beamten den Fahrzeuginnenraum näher in Augenschein nahmen, wurden sie weiter fündig. Im Kofferraum des PKW führte das Trio zwei Langwaffen (mutmaßlich Softairwaffen), drei Pistolen (mutmaßlich Softairwaffen) und einen Revolver (mutmaßlich Luftdruckwaffe) mit. Darüber hinaus fanden die Beamten in der Mittelkonsole einen Schlagring und am Schlüsselanhänger des 24-jährigen Fahrers einen Faustdolch. Der 24-Jährige war zudem im Besitz eines Einhandmessers, das die Beamten bei ihm im Hosenbund fanden.

Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass dieser möglicherweise nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Nachfrage der Beamten nach seinem nicht mitgeführten Führerschein verstrickte er sich in Widersprüche. Anders sah es bei dem 25-jährigen Mitfahrer aus. Dieser führte sogar gleich zwei Führerscheine mit sich - allerdings nicht seine. Die Führerscheine waren als gestohlen gemeldet und zur Sachfahndung ausgeschrieben.

Wie die Beamten bei der Überprüfung der 34-jährigen Bosnierin und des 24-jährigen Serben weiterhin feststellten, sind diese ausreisepflichtig und hielten sich demnach unerlaubt in der Bundesrepublik auf.

Die Beamten leiteten diverse Ermittlungsverfahren gegen die drei Personen ein. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeuggespann wurde ihnen untersagt. Sowohl die Waffen als auch die gestohlenen Führerscheine wurden sichergestellt. Wegen des unerlaubten Aufenthaltes der Bosnierin und des Serben informierten die Beamten das zuständige Ausländeramt.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Nieuweschans ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijke Marechaussee (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover und der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen). Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch. Das Team hat seinen Dienstsitz im Bundespolizeirevier Bunde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell