Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

16-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Bedburg-Hau (ots)

Am Dienstag (20. August 2019) gegen 18:00 Uhr war eine 16-jährige Radfahrerin aus Bedburg-Hau auf dem Radweg neben der Uedemer Straße in Richtung Klever Ring unterwegs. An der Einmündung zur Horionstraße wechselte sie auf die Fahrbahn um an einer Querungshilfe nach links auf die Horionstraße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Chevrolet Matiz einer 62-Jährigen aus Bedburg-Hau, die auf der Uedemer Straße ebenfalls in Richtung Klever Ring fuhr. Die 16-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die 62-Jährige blieb unverletzt.

