Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190605-4: Fahrer flüchtete nach Verkehrsunfall- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Dank mehrerer aufmerksamer Zeugen hat die Polizei am Dienstag (04. Juni) einen Verkehrsunfall auf der Bliesheimer Straße/Theodor-Heuss-Straße geklärt. Die Polizei stellte den Führerschein eines Flüchtigen sicher.

Ein Kind (12) fuhr mit seinem Fahrrad auf der Bliesheimer Straße aus Richtung der Theodor-Heuss-Straße. Bei Grünlicht fuhr es über die dortige Fußgängerfurt. Ein 92-jähriger Autofahrer bog in diesem Moment nach links auf die Bliesheimer Straße ab und erfasste dabei das Hinterrad des Jungen.

Dieser kam zu Fall und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall und kamen dem Jungen direkt zur Hilfe. Der Fahrer hielt an einer Bushaltestelle kurz an, drehte sich nach dem Geschehen um, setzte seine Fahrt aber anschließend fort. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Die traf zunächst nur die Ehefrau des Mannes an der Halteranschrift an. Am frühen Abend erschien der 92-Jährige mit seiner Frau und dem Unfallwagen auf einer Polizeiwache. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. (wp)

