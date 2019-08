Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallfahrer flüchtete zu Fuß!

Kleve (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde am Montagmorgen, 19.08.2019, ein 53 Jahre alter Autofahrer aus Goch auf dem Klever Ring. Gegen 06.35 Uhr kam ihm ein grauer Fiat Punto mit Goslarer Kennzeichen entgegen, der kurz vor der Einmündung Uedemer Straße auf den Grünstreifen und nach einer Gegenlenkbewegung auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem Fahrzeug des Gochers. Noch bevor die Polizei eintraf, entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß in Richtung Uedemer Straße und konnte nicht mehr lokalisiert werden. Die Polizei fand in dem zurück gelassenen Pkw Hinweise auf die Identität des Fahrers, einem 32-jährigen Mann aus Kleve, und ist derzeit auf die Suche nach ihm. Auch wird der Verdächtige mit einer weiteren Unfallflucht vom 20.02.2019 in Verbindung gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro beziffert. (SI)

