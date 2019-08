Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Sprayer-Gruppe gesteht ca. 150 Schmierereien

Emmerich (ots)

Heute (20. August 2019) Nacht gegen 00:55 Uhr sah ein Anwohner an der Nierenberger Straße mindestens vier dunkel gekleidete Personen mit weißen Masken. Als er die Gruppe ansprach, ergriffen sie die Flucht. Ein Mitglied der Gruppe, ein 16-Jähriger aus Emmerich, konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten in der Nähe festgehalten werden. Er gab zu, kurz zuvor einen Stromkasten im Bereich der Wassenbergstraße/Nierenberger Straße beschmiert zu haben. Der 16-Jährige hatte dazu Schwämme, Spraydosen und Handschuhe dabei. Um den Sachverhalt zu klären, wurde der Jugendliche zur Wache Emmerich gebracht, wo seine Mutter ihn abholen musste. Kurze Zeit später kamen ein 15-Jähriger und ein 18-Jähriger ebenfalls zur Wache. Sie räumten ein, für eine größere Anzahl von Graffiti-Schmierereien im Emmericher Stadtgebiet verantwortlich zu sein. Im Zeitraum vom 8. Juli bis zum 19. August hätten sie ca. 150 Schriftzüge, sogenannte Tags, an den verschiedensten Orten hinterlassen. Die Jugendlichen benannten eine Vielzahl der Tatörtlichkeiten. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell