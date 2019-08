Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallbeteiligter erleidet Amnesie - Zeugen dringend gesucht!

Goch (ots)

Nach einem Sturz mit seinem Pedelec am 12.08.2019 hat ein 51 Jahre alter Mann aus Goch eine Kopfverletzung mit einer einhergehenden Amnesie erlitten. Er kann sich bis heute nicht an den Unfall erinnern. Nach bisherigen Erkenntnisse war er am Unfalltag zwischen 21.30 Uhr und 21.50 Uhr auf der Hervorster Straße unterwegs und im Kreuzungsbereich Nordring gestürzt. Die Polizei ermittelt auch in der Richtung, ob es sich nicht um einen Alleinunfall gehandelt hat, sondern dass es weitere Unfallbeteiligte gibt, die den Radfahrer sogar angefahren haben könnten. Auch ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können oder dem Verletzten Hilfe geleistet haben. Hinweise an die Polizei in Goch, Telefon 02823-1080. (SI)

