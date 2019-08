Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Rollerfahrer gefährdet Fußgänger

Kalkar (ots)

Weil er verbotswidrig den Fußweg am Leybach befuhr, kam es am Montagabend zur Gefährdung eines Fußgängers. Der Zeuge war mit seinem Hund gegen 20.30 Uhr in Höhe der Familienbildungsstätte unterwegs, als sich von hinten ein Roller näherte, der offenbar weder seine Geschwindigkeit verringerte und noch Anstalten machte, irgendwie auszuweichen. Es kam zu einer leichten Berührung, worauf der 16-jährige Fahrer aus Kalkar die Kontrolle über sein Gefährt verlor und gegen einen Baum prallte. Sein Sozius verletzte sich dabei am Knie. Die hinzugezogene Streife stellte am Roller technische Veränderungen fest, wodurch die Betriebserlaubnis erlischt und eine Fahrerlaubnis erforderlich wird, die der 16-jährige nicht vorweisen konnte. Außerdem war am Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen angebracht, welches nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben wurde. (SI)

