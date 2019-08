POL-ME: Papiercontainer angezündet - Polizei sucht Zeugen - Monheim - 1908078

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend (14. August 2019) sind Feuerwehr und Polizei in Monheim am Rhein zu einem Containerbrand an der Prenzlauer Straße gerufen worden. Gegen 19:30 Uhr brannte dort, an einem Parkplatz, ein Papiercontainer. Es entstand kein Sachschaden.

Die Monheimer Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte eine mögliche Ausbreitung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus.

Eine Zeugin gab gegenüber der Polizei an, sie habe aus Richtung des Brandortes eine Jugendliche gesehen, welche sie wie folgt beschreiben konnte:

- circa 15 - 17 Jahre alt - kräftige Figur - trug schwarze Shorts und ein rotes T-Shirt

Ob die Jugendliche etwas mit der Brandlegung zu tun hat, oder ob es sich bei ihr womöglich um eine Zeugin handelt, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

