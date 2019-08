Polizei Mettmann

POL-ME: Abermalige Anrufwelle von Trickbetrügern: Polizei warnt unermüdlich vor der perfiden Betrugsmasche - Hilden - 1908075

Mettmann

Am Dienstag (13. August 2019) verzeichnete die Kreispolizei Mettmann zum wiederholten Male eine Welle von betrügerischen Anrufen: 18 Fälle, bei denen sich Unbekannte am Telefon als Polizeibeamte oder Mitarbeiter großer Banken und Firmen ausgaben, registrierte die Polizei gestern in Hilden.

Diese perfide Betrugsmasche ist keine unbekannte und verläuft nach der immer selben Methodik: Die Trickbetrüger geben am Telefon vor, als vermeintlich echte Amtspersonen oder Mitarbeiter großer Firmen und Banken zu agieren. Durch gezieltes Druckausüben erschleichen sie sich dann sensible Kontodaten von den Opfern oder fordern diese dazu auf, Geld abzuheben. Vor allem Seniorinnen und Senioren zählen zu den Betroffenen.

Bereits letzte Woche Dienstag kam es zu einer neuerlichen Betrugswelle so genannter "falscher Polizeibeamter" mit 13 gemeldeten Fällen in Wülfrath. Die Polizei berichtete darüber in einer Pressemeldung (07.08.2019 ots-Nummer 1908037).

Vor dem Hintergrund dieser erneuten Welle versuchter Betrugstaten appelliert die Polizei noch mal ausdrücklich: "Legen Sie einfach auf!". Beenden Sie das Gespräch im Zweifelsfall und wenden Sie sich an die Polizei unter der Notrufnummer 110.

