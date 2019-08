Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche Randalierer beschädigen Autos - Mettmann - 1908074

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend (13. August 2019) randalierte eine Gruppe Jugendlicher entlang der Florastraße in Mettmann-Metzkausen. Gegen 23:45 Uhr meldeten sich aufmerksame Anwohner bei der Polizei, da sie vier männliche Jugendliche beim Beschädigen mehrerer parkender Autos beobachteten. Die Polizei fand bei einer schnellen Überprüfung insgesamt vier geparkte Fahrzeuge, an denen Außenspiegel beschädigt wurden.

Augenscheinlich kamen die tatverdächtigen 16- und 17-Jährigen aus Richtung Heinrich-Heine-Gymnasium und bewegten sich über die Florastraße in Richtung B7 / Südring, wo sie von den alarmierten Polizeibeamten aufgegriffen werden konnten.

Die vier Mettmanner wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Strafverfahren und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, auch weiterhin jederzeit entgegen.

