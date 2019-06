POL-AA: Remshalden: Unfall mit verletzter Person

Polizeipräsidium Aalen

Ein Verletzter und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, kurz vor 11 Uhr auf der B 29 bei Hebsack. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines VW war von Schorndorf in Richtung Waiblingen unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staut und fuhr auf den Mercedes eines 60-Jährigen auf. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem noch der Ford eines 71-jährigen Mannes beschädigt. Der Mercedes-Fahrer wurde beim Unfall verletzt und musste vor Ort behandelt werden. Sowohl der VW, als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B29 musste in Fahrtrichtung Waiblingen zeitweise komplett gesperrt werden, was zu entsprechenden Behinderungen führte.

