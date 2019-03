Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Einfamilienhaus

Niederschlettenbach (ots)

Vom Mittwoch auf Donnerstag stiegen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Sonnenstraße ein. Die Täter drangen durch ein Kellerfenster in das Anwesen ein und durchwühlten im Haus Schränke und Schubladen. Es wurde vermutlich nach Bargeld und Schmuck gesucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um sachdienliche unter der tel. 06331 / 5200.

