Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht-25000 Euro Sachschaden

Pirmasens (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro verursachte gestern ein 59-jähriger PKW-Fahrer auf seiner Fahrt von der Zweibrücker Straße in Richtung Pirmasenser Weg. Der 59-jährige stieß zunächst in der Zweibrücker Straße gegen den Außenspiegel eines geparkten PKW und setzte seine Fahrt zunächst fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Im Pirmasenser Weg stieß er dann noch gegen drei weitere geparkte PKW und fuhr auch hier weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In der Zweibrücker Straße hielt der 59-jährige dann schließlich an und meldete sich bei der Polizei. Gegen den 59-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

