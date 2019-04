Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: 20 Jahre Jugendfeuerwehr Weeze und Tag der offenen Tür

20 Jahre Jugendfeuerwehr Weeze, für uns ein Grund dieses Jahr mit einem Orientierungslauf der Jugendfeuerwehren und einem Tag der offenen Tür zu begehen. Gegründet als einer der ersten Jugendfeuerwehrabteilungen im Kreisverband Kleve, im Dezember 1998, freuen wir uns unser 20. Jahr zu begehen. Im Jubiläumsjahr Dezember 2018 bis Dezember 2019 möchten wir daher die Jugendarbeit der Feuerwehr in den Fokus rücken. Insbesondere möchten wir es auch zum Anlass nehmen, denen zu danken, die sich für die Jugendarbeit in der Feuerwehr Weeze verdient gemacht haben. Seit der Gründung bildeten die ehrenamtlichen Betreuer insgesamt über 100 Kinder und Jugendliche im Alter von 10-17 Jahren aus, von denen später viele Kameraden und auch Kameradinnen den Weg in den aktiven Einsatzdienst gefunden haben. Stellvertretend für alle Betreuer sind hier vor allem die Gründer der JF Weeze, die sich aus der Löschgruppe Wemb sowie dem Löschzug Weeze zusammensetzt, zu nennen. Als Höhepunkt des Jubiläums richten wir in diesem Jahr einmalig einen Orientierungslauf der Jugendfeuerwehr aus, zu dem wir alle JF Abteilungen des Kreisverbandes Kleve eingeladen haben. Der OT-Lauf findet am 11.05.2019 in Weeze statt. Gleichzeitig findet am Feuerwehr Gerätehaus zwischen 11 und 16.30 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, zu dem wir herzlich einladen. Es wird ein spannender Tag!

