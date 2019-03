Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen-Hausdülmen, Bergflagge, Stromkasten beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 02.03.2019, gegen 10:35 h, beobachtete ein Zeuge einen Fahrzeugführer, der mit seinem Mercedes Vito, silber/ grau, samt Anhänger die Bergflagge in Hausdülmen befuhr und hierbei einen Stromkasten beschädigte. Der Versursacher entfernte sich, ohnen seinen Anschlusspflichten nachgekommen zu sein. Hinweise auf das Kennzeichen konnten bislang nicht erlangt werden. Der Stromkasten wurde aus seiner Verankerung gerissen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,- Euro. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden. Tel. 02594/ 7930

