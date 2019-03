Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L 580 - Alleinunfall mit leichtverletzter Person -

Am 01.03.2019, gegen 06:05 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Billerbecker mit seinem Pkw die Straße Hagen (L 580) in Billerbeck, aus Richtung Dülmen kommend, in Richtung Ortskern Billerbeck. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum, welcher durch den Aufprall brach, und kam mit seinem Pkw an einem weiteren Baum, im dortigen Graben, zum Stillstand. Der Fahrzeugführer gab an, einem die Landstraße kreuzenden Hund, ausgewichen zu sein. Am Pkw des Billerbeckers entstand Totalschaden. Der Billerbecker wurde leicht verletzt und in einem Hospital in Münster behandelt.

