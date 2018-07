POL-GÜ: Fehler beim Überholen führt zu Verkehrsunfall

Güstrow (ots) - Am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr befuhren ein Moped und ein PKW Mazda die Schwaaner Str. in Güstrow stadteinwärts. Zwischen St.-Jürgensweg und Bahnübergang Eisenbahnstr. wollte der Mopedfahrer nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Das bemerkte die 62jährige Führerin des Mazda jedoch nicht und setzte zum Überholen an. Darauf kam es zur Kollision, bei der der 38jährige Mopedfahrer und sein Sozius leicht verletzt wurden. Einer ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es aber nicht. An den Fahrzeugen entstand 1500 Euro Sachschaden.

Das Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

