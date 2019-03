Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck - Coesfelder unter Drogeneinfluss unterwegs -

Coesfeld (ots)

Am 02.03.2019, um 01:55 Uhr, wurde ein Coesfelder Autofahrer durch die Polizei kontrolliert. Der 18-jährige gab an, in den letzten Tagen "gekifft" zu haben. Einen Vortest konnte der 18-jährige nicht durchführen, doch Anhaltspunkte vor Ort deckten sich mit der Aussage des 18-jährigen zum Drogenkonsum, sodass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Verfahren gegen den 18-jährigen wurde eingeleitet.

