Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Autoknacker festgenommen

Beute sichergestellt

Kleve (ots)

Der Aufmerksamkeit eines Zeugen ist die schnelle Aufklärung eines Pkw-Aufbruchs zu verdanken. Nach kurzer Fahndung gestellt wurden am Montagabend die beiden Insassen eines schwarzen Peugeot Partner mit niederländischen Kennzeichen. Einer der beiden war gegen 18.00 Uhr beim Aufbruch eines Pkw, der auf dem Tiergartenparkplatz abgestellt war, von dem Zeugen bei der Tatausführung beobachtet und angesprochen worden. Darauf flüchteten die Tatverdächtigen. Während der Tatortaufnahme kam auch die Besitzerin des Fahrzeuges hinzu und gab an, dass sie joggen gewesen sei. In ihrem Fahrzeug hätten sich neben zwei hochwertigen Handtaschen Bargeld, Schmuck und diverse Kredit- und EC-Karten befunden. Die Beamten konnten das Diebesgut im Fahrzeug der Festgenommenen sicherstellen. Das Tatfahrzeug wurde sichergestellt. Der 44 Jahre alte in den Niederlanden bereits polizeilich in Erscheinung getretene Fahrer aus Nimwegen verblieb im Polizeigewahrsam, der 70-jährige Beifahrer aus Berg en Dal wurde noch am Abend nach Vernehmung entlassen. Der zweite Festgenommene wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung und erkennungsdienstlicher Behandlung in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft am heutigen Tag entlassen. Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass dringend davor, Personalpapiere, Kreditkarten oder Wertgegenstände wie Notebooks, Schmuck oder hochwertiges Accessoires im Fahrzeug - und schon gar nicht offen - liegen zu lassen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell