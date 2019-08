Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Gaststätte

Rees (ots)

In der Nacht zu Sonntag sind unbekannte Einbrecher über eine verschlossene Kellerluke in das Gebäude einer Gaststätte auf der Florastraße eingebrochen. Von dort aus gelangten die Täter in das Erdgeschoss, wo sie zwei Spielautomaten aufbrachen und das Bargeld erbeuteten. Außerdem stahlen die Diebe die Registrierkasse hinter der Theke. Über ein von innen geöffnete Fester verließen die Unbekannten den Tatort. Im Bereich der Einstiegsstelle hat die herbeigerufene Polizei eine Blechschere als mögliches Tatwerkzeug sichergestellt. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell