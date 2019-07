Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Einbrüche in Autowerkstätten

Malchow (ots)

In der Nacht vom 03.07.2019 zum 04.07.2019 ist es zu zwei Einbrüchen in Autowerkstätten im Bereich von Malchow gekommen.

Zum einen wurde ein Einbruch in eine Autowerkstatt in der Lindenallee in Malchow festgestellt. Nach bisherigem Kenntnisstand haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt auf das umfriedete Gelände begeben und sind dann gewaltsam in das Gebäude eingedrungen. In dem Büro der Werkstatt wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt.

Bei dem zweiten Fall handelt es sich um einen Einbruch in ein Autohaus in Penkow. Auch hier haben sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf das umfriedete Gelände begeben und sind dann gewaltsam in die Räumlichkeiten des Autohauses eingebrochen. Durch die Täter wurden Vorbereitungen für Diebstahlshandlungen getroffen, jedoch wurden diese nicht vollendet. Aus polizeilicher Sicht kann nicht gesagt werden, warum der Diebstahl nicht vollendet wurde. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes waren in beiden Fällen zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wegen der Einbruchsdiebstähle wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein schwarzer Saab mit estnischen Kennzeichen als Tatfahrzeug eine Rolle spielen. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu einem schwarzen Saab mit estnischen Kennzeichen oder Personen in dem Fahrzeug der Marke Saab machen? Wer hat in den genannten Fällen auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen oder kann andere sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

