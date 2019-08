Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Schule

Emmerich (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in die Rheinschule auf der Straße Hinter dem Mühlenberg eingedrungen. Im Bereich der Küche des dort ebenfalls untergebrachten Betreuungszentrums hebelten die Einbrecher ein Oberlicht auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. In einem Büro sowie einem Sprechzimmer wurden die Schränke durchsucht bzw. aufgebrochen. Sie erbeuteten ein Notebook sowie eine geringe Menge Bargeld. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen. (SI)

