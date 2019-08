Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Einfamilienhaus

Straelen (ots)

Unbekannte sind am Montagmorgen, 19.08.2019, zwischen 09.40 Uhr und 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Lommerskamp eingebrochen, in dem sie kurzerhand mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeworfen haben. Im Haus durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand erbeuteten sie dabei zwei Mobiltelefone. Ob sie noch weitere Beute gemacht haben, bedarf noch der Klärung. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

