POL-KLE: Straelen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Wer kenn den Mann auf dem Foto?

Straelen (ots)

Am Samstag (20. Juli 2019) gegen 11:30 Uhr wurde ein Mann in einer Bankfiliale an der Kuhstraße von einem Unbekannten angesprochen. Nach Erhalt einer Spende wurde der Geschädigte vom männlichen Tatverdächtigen umarmt. Dabei entwendete der Tatverdächtige die Geldbörse des Geschädigten, die dieser auf dem Überweisungsterminal abgelegt hatte.

Foto können über folgenden Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/straelen-diebstahl

Wer kennt den abgebildeten Mann? Die Polizei erbitten Hinweise auf die Person oder ihren Aufenthaltsort an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

