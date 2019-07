Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Brandopfer verstorben

Hattingen (ots)

Nach dem Brand in der Kleine Hochstraße am vergangenen Samstag ist die 94-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung am 30.07. im Krankenhaus verstorben. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt eines Gerätes im Badezimmer ermittelt.

