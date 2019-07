Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Zwei versuchte Einbrüche in Firmen

Wetter (ots)

In der Zeit vom 27. bis zum 29.07. versuchten unbekannte Täter in Büroräume an der Grundschötteler Straße einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Entwendet wurde daraufhin eine Lampe der Außenbeleuchtung. In der Zeit vom 26. bis zum 29.07. beschädigten unbekannte Täter die Tür eines Firmengebäudes an der Ruhrstraße. Auch diese Tür wurde zwar beschädigt, blieb aber verschlossen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell