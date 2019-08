Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Unbekannter Autofahrer beschädigt Ortsschild

Emmerich-Hüthum (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Samstag (17. August 2019), 16:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer das Ortseingangsschild von Hüthum. Den Spuren nach war der Fahrer in Richtung Hüthumer Straße unterwegs gewesen und von der Fahrbahn des Borgheeser Wegs abgekommen. Er touchierte das Schild in der Grünfläche neben der Straße, so dass es in Schräglage geriet. An der Stelle blieben Teile der Scheinwerferanlage vom Wagen des Verursachers zurück. Dieser entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

