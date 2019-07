Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall beim Abbiegen - Beifahrer verletzt

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Koblenzer Innenstadt zu einem Unfall. Gegen 01:00 Uhr befuhr ein BMW die Clemensstraße vom Wöllershof kommend und wollte dann nach links in die Casinostraße abbiegen. Dabei übersah der 19-jährige Fahrer einen entgegenkommenden Audi, so dass es zu einer Kollision im Einmündungsbereich kam. Dabei wurde der Beifahrer des Audi leicht verletzt. Da der Unfallhergang von den Beteiligten unterschiedlich dargestellt wurde, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer den Unfall beobachtet hat kann sich telefonisch oder per Mail bei der PI Koblenz 1 melden. 0261-103-2510 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de

