Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Flucht nach Unfall mit Ampel

Alkohol wahrscheinlich Ursache

Weeze (ots)

Am Sonntag (18. August 2019) gegen 05:30 Uhr waren ein 23-Jähriger und ein 35-Jähriger, beide aus Kleve, in einem Audi A6 auf der Gocher Straße (B9) in Richtung Goch unterwegs. Wer von den beiden den Wagen steuerte, konnte bislang noch nicht geklärt werden. In einer Linkskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einigen Leitpfosten sowie Verkehrsschildern und anschließend mit dem rechten Ampelmast an der Kreuzung der Straßen Gocher Straße, Uedemer Straße und Fährsteg. Danach fuhr der Audi über die Kreuzung und gegen den nächsten Ampelmast, der dabei umknickte. Der Audi wurde stark beschädigt, die Hinterachse riss ab. So kam der Wagen auf dem Gehweg neben der Gocher Straße zu stehen. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt, flüchteten jedoch zu Fuß von der Unfallstelle. Kurze Zeit später sprachen sie noch an der B9 den Fahrer eines Abschleppdienstes an, der auf dem Weg zur Unfallstelle war. Sie fragten, ob er sie mitnehmen könne. Der Mitarbeiter des Abschleppdienstes wurde misstrauisch und rief die Polizei. Den eintreffenden Beamten gegenüber gaben die zwei Männer zu, in dem Audi unterwegs gewesen zu sein. Da die beiden augenscheinlich alkoholisiert waren, wurde auf der Wache die Entnahme von Blutproben angeordnet. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der 35-Jährige gab an, keinen Führerschein zu besitzen. Die Feuerwehr Weeze sicherte noch in der Nacht die Ampelanlage, da Teile auf die Straße zu stürzen drohten. Der Audi wurde abgeschleppt.

