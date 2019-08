Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - PKW-Diebstahl

Blauer VW Golf mit dem Kennzeichen KLE-LA59 entwendet

Goch (ots)

Am Sonntag (18. August 2019) in der Zeit zwischen 15:00 und 19:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen blauen VW Golf, der auf dem Parkplatz eines Schwimmbades an der Kranenburger Straße abgestellt war. Der fünf Jahre alte Wagen ist ein Sondermodell der Linie "Cup" und trägt das Kennzeichen KLE-LA59. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Kreispolizeibehörde Kleve

