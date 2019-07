Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lippe (ots)

(SR) Am Sonntag gegen 17.30 Uhr fuhr eine 26jährige Lemgoerin von Hohenhausen in Richtung Lemgo. Hierbei geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw eines 33jährigen aus Detmold. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum eingeliefert. Beide Pkw waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell