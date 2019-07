Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Freibadkiosk

(SR) Gegen 01.30 Uhr in der Nacht zu Montag brachen bislang unbekannte Täter in den Kiosk des Freibades Hiddesen ein. Sie entwendeten vermutlich Süßwaren aus der Auslage. Die unbekannten Täter flüchteten vermutlich mit einem Pkw Coupé in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu diesem Vorfall machen kann setzt sich bitte mit der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 in Verbindung.

