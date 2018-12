Landau (ots) - Der Sicherheitsdienst eines Musikclubs in der Xylanderstraße in Landau bittet in der Nacht auf Samstag um polizeiliches Erscheinen. Vor Ort wollten wohl zwei alkoholisierte Personen in den Club und waren wohl mit der ablehnenden Haltung der Türsteher nicht einverstanden. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Sicherheitsdienst und den beiden alkoholisierten Personen und Körperverletzungen. Nach Eintreffen mehrerer Polizeistreifen musste einer der beiden, ein 37- jähriger aus Landau in Gewahrsam genommen werden, da er einen ausgesprochenen Platzverweis nicht befolgte und massiv die eingesetzten Polizeibeamten mit übelsten Schimpfwörtern beleidigte. Sein 28-jähriger Begleiter fiel kurz zuvor in Queichheim auf, dort beschädigte er den PKW eines Taxi-Fahrers mit Schlägen und Tritten. Beide Personen waren der Polizei Landau nicht unbekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell