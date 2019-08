Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Auto, Baum, Zaun und Laterne beschädigt

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr, und Freitag (16. August 2019), 12:30 Uhr streifte und beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Fichtenstraße gleich mehrere Dinge: Zum einen verursachte er einen Schaden an einem schwarzen Audi A3, der in der Einfahrt eines Hauses am Fichtenweg abgestellt war. Auch ein Baum und ein Zaun am Grundstück wurden von dem unbekannten Fahrer getroffen und gerieten in Schieflage. Zum anderen touchierte er eine Straßenlampe am Wegesrand. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

