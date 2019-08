Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Vier auf einen Streich

Bedburg-Hau (ots)

Eine Strafanzeige mit gleich vier Tatvorwürfen hat sich ein Rollerfahrer aus Kalkar eingehandelt. Einen gewissen Einfallsreichtum hat der 32-jährige Mann bis zu seiner Kontrolle durch die Polizei am Samstagmorgen durchaus bewiesen. Die Konturen des am Fahrzeug angebrachten blauen Versicherungskennzeichens aus dem Jahre 2017 hatte er in der grünen Farbe des aktuellen Jahres entsprechend bemalt. Dummerweise wurde er von einer Kradstreife der Polizei erwischt, als er mit seinem Gefährt bei erlaubter bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h gegen 10.00 Uhr auf dem Südplan im Ortsteil Hasselt mit 65 Sachen unterwegs war. Einen Führerschein konnte der Mann auch nicht vorweisen, die Besitzverhältnisse des Rollers waren unklar. Und zu allem Überfluss stand der Mann noch unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.(SI)

