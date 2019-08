Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht

BMW-Fahrer gesucht

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag (18. August 2019), 09:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer den Maschendrahtzaun und die Hecke eines Eckgrundstücks an den Straßen Erdgrabenweg und Karl-Arnold-Straße. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile vom Wagen des Verursachers zurück. Demnach handelte es sich um einen 1er BMW der Modellreihe E81-E87, der einen Schaden im Frontbereich davongetragen haben muss. Scheinbar kam der Wagen aus Richtung Innenstadt nach rechts von der Karl-Arnold-Straße ab, fuhr über den Bordstein und in die Hecke. Danach entfernte sich der Fahrer, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell