Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer; Reh querte die Fahrbahn

Kindenheim (ots)

Am Freitag, 26.07.2019 kurz nach 17:30 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seiner 1100er Aprilia die K26 aus Richtung Kindenheim in Richtung Quirnheim. Wenige hundert Meter nach dem Ortsaugang querte ein Reh plötzlich die Fahrbahn und der Mann aus Obrigheim konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Fahrer des Motorrades stürzte und überschlug sich mit seiner Maschine. Diese rutschte daraufhin einige Meter weiter in eine Böschung. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Zweiradfahrer erlitt eine Gehirnerschütterung, mehrere Prellungen und Stauchungen. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand Totalschaden. Die Fahrbahn war für ca. 1 Stunde gesperrt. Die Feuerwehr Ebertsheim war mit drei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz.

