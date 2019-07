Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: freilaufende Schafe

Haßloch (ots)

Durch aufmerksame Bürger wurden heute gegen 17:00 freilaufende Schafe in der Nähe der Bahnlinie in Haßloch gemeldet. Die Polizeibeamten konnten vor Ort insgesamt 8 Schafe feststellen, die sich außerhalb des Geheges befanden. Unter - bei diesen Temperaturen - erheblichem Schweiß-Einsatz konnten die Tiere eingefangen und in ihr Gehege zurück verfrachtet werden. Dort konnten zwei Löcher im Zaun festgestellt und notdürftig geflickt werden. Auch die Tränken im Gehege wurden durch die Beamten aufgefüllt, da diese kaum noch Wasser enthielten. Da die Tiere nicht zum ersten Mal aus dem Gehege ausgebrochen waren, und dieses nicht ausreichend gesichert war, kommt auf den Halter der Schafe eine empfindliche Gebühr zu.

Die Polizei appelliert an alle Tierhalter - auch im Interesse der Tiere - dafür Sorge zu tragen, dass diese nicht aus ihren Gehegen entkommen können.

Rückfragen bitte an:







Telefon: 06324 933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.hassloch



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell