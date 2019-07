Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall auf L393

Sembach (ots)

Ein 42-Jähriger befuhr am Mittwochmittag die L393 in Fahrtrichtung Sembach. Vor ihm war eine 71-jährige Frau in ihrem PKW unterwegs, die nach links in die Raiffeisenstraßen einbiegen wollte. Das erkannte der Mann allerdings zu spät und fuhr ins Heck der Frau. Ihr Wagen wurde durch den Aufprall über die Gegenfahrbahn auf den Grünstreifen geschoben. Die 71-Jährige klagte über Kopfschmerzen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 6000 Euro.

