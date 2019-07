Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 35-Jähriger außer Rand und Band

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines betrunkenen Mannes, der in einem Discounter in der Zollamtstraße Getränkeflaschen öffnete, musste die Polizei am Mittwochabend ausrücken. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen stark alkoholisierten 35-Jährigen. Der Mann lag bäuchlings im Eingangsbereich und wurde von Zeugen festgehalten. Die Zeugen gaben an, dass der Mann äußerst aggressiv gewesen sei und auf eine Person losgehen wollte. Die Polizisten brachten den Mann zum Streifenwagen, um dort mit ihm zu reden. Die kognitiven und motorischen Fähigkeiten waren allerdings nur spärlich vorhanden, eine vernünftige Konversation war nicht möglich. Nach wie vor war der 35-Jährige aggressiv. Er schlug grundlos seinen Kopf gegen das Blaulicht und bespuckte den Streifenwagen, weshalb er mit zur Dienststelle genommen wurde. Ein Alkoholtest ergab dort einen Wert von 2,98 (!) Promille. Zu Verhinderung weiterer Straftaten musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. |slc

