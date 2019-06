Polizei Hagen

POL-HA: Unfallgeschädigter gesucht

Am Sonntagabend, zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr, verursachte ein 72-Jähriger auf dem Parkplatz eines Cafes in der Möllerstraße in Hohenlimburg einen Verkehrsunfall mit seinem Auto. Er beschädigte beim Ausparken einen geparkten BMW, den er als gold-/braunfarben beschreibt. Nach einer gewissen Wartezeit fuhr der Verursacher davon, melde den Unfall aber am Montag auf der Wache Hohenlimburg. Ein Geschädigter ließ sich durch die Polizei bisher nicht ermitteln. Der BMW mit der auffälligen Farbe muss einen Unfallschaden an der rechten Vordertür davon getragen haben. Der Sachschaden am Wagen des 72-Jährigen beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt in dem Sachverhalt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02331-986-2066.

