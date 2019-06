Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer zu schnell, betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Hagen (ots)

Am Montag fiel einer Streifenwagenbesatzung um 23.20 Uhr auf der Schwerter Straße ein Autofahrer auf, der mit seinem VW Polo zu schnell unterwegs war. Bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr brach das Heck des Polos aus. Kurz darauf bremste der Fahrer sein Auto erst unmittelbar vor einer roten Ampel abrupt ab. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und überprüften den 34-jährigen Autofahrer. In seiner Atemluft war deutlich Alkoholgeruch wahrnehmbar. Außerdem räumte der 34-Jährige ein, keinen Führerschein zu besitzen. Der Autofahrer musste die Polizisten zur Wache Hoheleye begleiten. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

