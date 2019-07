Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht Apfelstraße

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht im Stadtgebiet. Eine bislang unbekannte Autofahrerin befuhr am Dienstagmorgen die Apfelstraße in Richtung Papiermühlstraße. Hierbei touchierte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW eines 55-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau einfach davon. Zeugen beobachteten den Unfall und beschrieben die Fahrerin als ältere Dame zwischen 70 und 80 Jahren. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein helles, größeres Auto, vermutlich der Marke Mercedes. Am Wagen des 55-Jährigen entstand Sachschaden am Kotflügel und der Frontstoßstange. Zeugen, die die Fahrerflucht beobachteten, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631/369 2150.

