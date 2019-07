Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

B 4, Gemarkung Wagenhoff (ots)

Am Sonnabend kam es gegen 10:30 Uhr auf der B 4 nördlich von Wagenhoff zu einem Verkehrsunfall. Eine Hamburger Familie kam aus dem Italienurlaub und war auf dem Weg nach Hause. Im Bereich des Gasthauses "Zum Pilz" kam der 44-jährige Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum überfuhr das Fahrzeug Buschwerk und touchierte einen Baum. Alle drei Fahrzeuginsassen kamen leicht verletzt ins Klinikum. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro. Es wird vermutet, dass der Fahrzeugführer am Steuer eingeschlafen ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

PHK Brunken-Bruns

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell